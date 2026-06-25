L’étrange souhait de José Mourinho pour la Coupe du monde

The egoist one. Vous vous souvenez d’Adebayo Akinfenwa, alias le footballeur le plus musclé du monde ? Eh bien il ne joue plus au foot, mais il est toujours aussi musclé et anime désormais un podcast à son image : The Beast Mode.

Dans le dernier épisode, l’ancien déménageur de Wimbledon a reçu le « nouvel » entraîneur du Real Madrid José Mourinho. L’occasion de tailler une bavette avec le Special One, et de lui poser une question d’actualité : « Qu’est-ce que tu souhaites pour la Coupe du monde ? »

Qu’ils perdent !

La réponse du Portugais est elle aussi à son image : « Tu veux la vérité ? Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent. Pour qu’ils partent plus vite en vacances et que je les récupère plus vite en présaison. » Simple, efficace, et la preuve que l’opération reconstruction a déjà commencé.

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En même temps, des joueurs du Real au Mondial il n’y en a pas des masses.

Le Real rétropédale sur le dossier Olise