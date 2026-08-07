Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?

Un temps annoncé proche du Real Madrid avant de voir le FC Barcelone revenir à grands pas ces dernières heures, Rodri est au cœur des convoitises des deux géants espagnols lors de ce mercato. Auréolé de son statut de champion du monde et de MVP de la compétition, l'heure du choix a sonné pour le capitaine de la Roja. Filons lui un coup de pouce.

→ Un ADN 100% Barça compatible ou la promesse d’être le patron de l’ombre des Merengues ?

Si le FC Barcelone ne manque pas de talent au milieu de terrain, le rôle de numéro 6 capable d’apporter de la stabilité et de coordonner le jeu blaugrana est encore vacant. Depuis son arrivée à la tête du club, Hansi Flick prône un football à la fois de possession, où les relances courtes et le positionnement des joueurs sont les clés de voûte de son système. Un système taillé pour les qualités de Rodri. Capable d’orienter le jeu en une touche de balle, de dicter le tempo du match et de se mettre au service du collectif, le Ballon d’or 2024 paraît être la pièce manquante du Barça de Flick pour regoûter à un sacre européen. L’ADN du Real est surtout celui qui lui permet de remporter des titres. Le retour de José Mourinho sur le banc merengue ne devrait pas déroger à cette règle. Le Special One s’avère avant tout pragmatique plutôt que spectaculaire avec comme mots d’ordre : une rigueur défensive absolue, une discipline de fer, tout en maximisant les erreurs adverses sur des contres fulgurants. Des principes de jeu moins familiers au capitaine espagnol, façonné par Pep Guardiola durant des années à Manchester City. Avantage clair net et précis au Barça.

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→ Qui veut gagner des millions ?

Alors que le deal proposé par le Real Madrid à Manchester City pour s’attacher les services de Rodri s’élevait autour de 60 millions d’euros, le Barça n’est pas encore tombé d’accord avec les Cityzens. L’Équipe avance en revanche que les relations sont excellentes entre le board barcelonais et Ferran Soriano, le directeur exécutif du club mancunien et le montant du transfert devrait également se situer aux alentours de 60 millions d’euros. Selon les informations de Sport, Rodri était prêt à signer un contrat de quatre ans avec les Merengues, soit jusqu’en 2030. Même poids dans la balance du côté du Barça qui proposerait également quatre ans de contrat. En revanche, le média catalan indique que son salaire avoisinerait les 18 millions d’euros bruts annuels. Une somme astronomique pour les Blaugranas et la Liga, soumis à des règles strictes concernant le fair-play financier. Pour autant la question du salaire n’a pas l’air d’avoir été un frein à la négociation entre le joueur et le FC Barcelone puisque plusieurs médias espagnols indiquent que les conditions personnelles ont été approuvées, ce qui n’avait pas été le cas avec le Real Madrid. Avantage Barça donc.

→ Plutôt mer ou climat continental ?

La question du climat souhaité est indispensable lorsque l’on choisit son nouveau lieu de villégiature en Espagne. Entre les montagnes des Pyrénées, le climat méditerranéen de la Costa Brava, la chaleur andalouse ou les zones semi-désertiques de la Navarre, il ne faut pas prendre ce choix à la légère. Dans tous les cas passer du temps mancunien au climat madrilène ou barcelonais va s’avérer être un véritable choc pour Rodri. Si Madrid a tendance à avoir des températures bien plus élevées que sa rivale catalane, le taux d’humidité barcelonais peut parfois jouer de vilains tours pour les organismes. L’ancien joueur de l’Atlético connaît déjà les tourments du climat madrilène pour y être né et y avoir passé une partie de sa vie. C’est donc l’occasion de découvrir les joies des sortie à la mer avec ses nouveaux coéquipiers qu’on a déjà côtoyé tout l’été et c’est toujours une expérience supplémentaire de découvrir une nouvelle ville. Avantage Barcelone.

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→ Le meilleur club pour remporter un nouveau Ballon d’or ?

Le Real Madrid a beau avoir achevé l’exercice 2025-2026 sur une page blanche, le retour de Mourinho pourrait bien changer la donne dès la prochaine saison. À l’échelle européenne, la comparaison avec le Barça ne tient pas puisque les Merengues ont remporté la Ligue des champions à cinq reprises depuis le dernier titre blaugrana dans la compétition en 2015, soit déjà onze ans. Remporter la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi ou la Liga ne permet pas d’accrocher un nouveau Ballon d’or. En revanche, ramener le FC Barcelone sur le toit de l’Europe pourrait faire pencher la balance en faveur de Rodri en l’absence de compétition masculine majeure à l’été 2027. Avantage au Real Madrid, la Ligue des champions c’est le nerf de la guerre pour les récompenses individuelles.

Le résultat est sans appel : trois points pour le Barça, un pour le Real.

Le FC Barcelone rentre dans la course pour Rodri