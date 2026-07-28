Non, le Real Madrid n'a pas tout raté la saison dernière

Saison blanche, poches pleines. Si l’exercice 2025-2026 a été un échec sportif retentissant pour le Real Madrid, qui n’est pas parvenu à remporter le moindre trophée, la Maison Blanche peut se targuer d’afficher un bilan financier plus que reluisant. Le club merengue a annoncé dans un communiqué généré un chiffre d’affaires record de 1,221 milliard d’euros.

« Le Real Madrid a ainsi dépassé pour la première fois la barre de 1,2 milliard d’euros, un chiffre qu’aucune autre organisation sportive au monde n’a atteint à ce jour, ce qui consolide la position du club en tant que leader en matière de revenus dans l’industrie du sport », a souligné le club dans un communiqué.

Embed x.com

Très actif sur le mercato

Ces chiffres sont excellents puisque c’est « 3,1 % de plus que sur le précédent exercice ». Ces résultats juteux expliquent comment le club, désormais entraîné par José Mourinho, qui avait déjà les rênes de l’équipe de 2010 à 2013, peut être aussi gourmand sur le marché des transferts.

À ce jour, les défenseurs Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries ainsi que le milieu Bernardo Silva ont rallié la Maison Blanche. Et cela n’est pas près de s’arrêter. Dans le communiqué, le club merengue a également dévoilé avoir réalisé un bénéfice net de 26 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport à celui de la saison 2024-2025, notamment grâce aux nouveaux contrats de sponsoring et par la hausse des revenus du stade Bernabeu (+11 %).

La preuve que l’argent ne fait pas le bonheur.

Ces erreurs que José Mourinho ne devra pas reproduire au Real Madrid