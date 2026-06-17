Une star de la sélection portugaise s’engage au Real Madrid

Décidément, le Mondial est un véritable marché à ciel ouvert pour le Real. Entamer une Coupe du monde sans savoir quel maillot sera porté la saison qui suit est parfois compliqué pour les joueurs. Bernardo Silva a voulu éviter cette salade et va donc s’engager avec le Real Madrid jusqu’en 2028. C’est le club merengue qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce mercredi.

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Pérez sur tous les fronts

Le joueur de 31 ans était libre de s’engager dans le club de son choix depuis son départ de Manchester City. En enrôlant l’ancien Cityzen, Pérez boucle déjà sa troisième recrue avec Marc Cucurella et Ibrahima Konaté. Une révolution lancée très tôt durant l’été pour permettre à José Mourinho de disposer d’un effectif capable de faire oublier les deux dernières années difficiles du Real Madrid. Avant sa réélection, le président du Real avait déjà prévenu de l’attractivité de son club : « De nouvelles stars vont venir. On sait ce dont on a besoin, et ils seront ici au Real Madrid, à défendre notre maillot. Avec moi, il y aura toujours les meilleurs joueurs du monde. »

Encore un empilement de stars, Pérez n’a toujours pas retenu la leçon.

Le Real prolonge l’un de ses piliers