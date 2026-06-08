Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid

Rangez les échalotes, la course est terminée. Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid dans la nuit de dimanche à lundi. L’homme d’affaires de 79 ans s’est félicité d’avoir réalisé « le deuxième meilleur résultat de l’histoire », et d’avoir ainsi remporté « toutes les tables électorales » face à son adversaire Enrique Riquelme.

Cette élection met fin à deux semaines de surenchères grossières entre les deux hommes, où chacun y allait de son annonce toujours plus faramineuse pour tenter d’attirer le vote des socios. En poste depuis 2009, le président du Real entame son huitième mandat.

Communiqué officiel de la Commission électorale : la candidature de Florentino Pérez remporte les élections à la présidence et au conseil d'administration du Real Madrid . — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) June 8, 2026

Mourinho, Konaté et Dumfries officialisés ?

Pérez avait fait beaucoup de promesses durant sa campagne, les supporters madrilènes attendent désormais que tout cela se concrétise. La première arrivée devrait être celle de José Mourinho, avec l’activation de la clause d’achat contre 15 millions d’euros à Benfica. « Nous sommes fiers d’accueillir José Mourinho de retour au Real Madrid. L’un des meilleurs entraîneurs au monde est de retour », a d’ailleurs annoncé le président madrilène en conférence de presse dans la foulée de son élection.

L’entraîneur portugais a même validé la victoire de Pérez dans une petite vidéo. Les fans merengues attendent également l’officialisation des arrivées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries promises par leur président.

Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid. pic.twitter.com/5gNPpYTpWk — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

Faire du neuf avec du vieux, peut-être un nouveau slogan pour le Real Madrid.

Les premiers mots de José Mourinho pour son retour au Real Madrid