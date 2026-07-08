La Suisse n'a pas peur de l'Argentine

Déjà historique, mais ils en veulent plus. En se qualifiant face à la Colombie (0-0, 4-3 aux T.A.B.), ce mardi soir, les Suisses ont réussi l’exploit de se qualifier pour un quart de finale de Coupe du monde, ce qui n’avait plus été le cas depuis 1954. Mais comme le gain appelle le gain, la Nati en veut plus et souhaite maintenant faire trembler les champions du monde en titre argentins, à l’image de Denis Zakaria : « C’est extraordinaire d’affronter l’Argentine. On les respecte, mais on veut encore plus écrire l’histoire. »

Y croire n’a jamais tué personne

Même son de cloche du côté de l’attaquant du Stade rennais, Breel Embolo, également très content d’affronter l’Albiceleste, mais avec l’espoir d’un exploit en tête : « C’est une équipe avec de très grandes qualités, avec le meilleur joueur de tous les temps (Lionel Messi). On le respecte énormément, on sait de quoi il est capable même s’il continue de nous surprendre match après match […] Jusqu’à la 65e minute, tout le monde se disait que l’Égypte méritait de passer, mais il a encore décidé du match. C’est une équipe qu’il faut combattre jusqu’à la fin, ça va être un match très intéressant. »

De son côté, le sélectionneur Murat Yakın reste sobre dans ses déclarations en mettant tout de même en lumière les moments de flottement de la Scaloneta : « Le voyage continue, on va affronter les champions en titre, et dans ses deux derniers matchs l’Argentine a eu quelques moments d’inattention, ce sera un match intéressant. »

Conseil numéro 1 pour affronter l’Argentine : jouer jusqu’au coup de sifflet final.

La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l'Argentine en quarts !