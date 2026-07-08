La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quarts !

Au terme d’un match assez frustrant, la Suisse et la Colombie se sont départagées aux tirs au but. Au mental, ce sont les Helvètes qui ont arraché leur billet en quarts de finale (0-0, 4-3 aux T.A.B.).

Suisse 0-0 (4-3 T.A.B.) Colombie

Tirs au but réussis : Xhaka, Amdouni, Itten, Vargas pour la Nati // Quintero, Campaz, Díaz pour les Cafeteros

Tirs au but manqués : Akanji pour la Nati // Sánchez, Hernández pour les Cafeteros

Après la qualification dingue de l’Argentine, retrouver un football plus calme était presque nécessaire. Les émotions sont retombées, et après une petite bière pour retrouver des couleurs, on regarde Suisses et Colombiens nous embarquer dans une partie un tantinet soporifique. Les deux équipes produisent un jeu égal : brouillon et décevant. On a un temps cru que les hommes de Murat Yakın profiteraient des espaces laissés par la défense colombiennes, mais l’espoir de voir un but dans cette joute s’en est vite allé. Trop compacts, les blocs se sont défiés sans saveur.

Le chocolat et le café forment un équilibre plus ou moins succulent pour les papilles. Cette première période n’a pas contrarié cette opinion : si les Helvètes contrôlent le cuir dans leur moitié de terrain, les Cafeteros manquent d’audace. D’accord, on kiffe la pointe de vitesse de certains à l’image de celle de Ricardo Rodríguez, mais toutes les tentatives, hormis la sublime frappe de Gustavo Puerta, étaient pourries. Le jeu est fade, peu construit, et on se demande même s’il ne serait pas possible de repêcher l’Egypte pour virer ces deux sélections du Mondial. Rien n’y fait, l’ennui envahit le stade.

Pas plus de mouvement en seconde période

Bon, la seconde période n’est guère plus glorieuse. On s’enquiquine sincèrement, et compter le nombre de maillots jaune dans le stade de Vancouver paraît plus palpitant que suivre l’immonde partie proposée par les acteurs du soirs. Sommes-nous dans un voyage temporel nous amenant au futur Nantes-Annecy en Ligue 2 ? Nul ne le sait. Pas même Luis Díaz, qui tente désespérément de donner un brin d’énergie à cette rencontre. Avant d’abdiquer, Luis Suárez envoie le cuir sur la Lune avec ses gros pieds carrés. Et comme Leo Messi n’est pas sur le terrain, le match ne prend pas de tournure folle : mais ça, on le doit aussi à un match solide de Gregor Kobel.

La prolongation est un condensé de ce qu’on a subi pendant les quatre-vingt dix minutes précédentes : des tirs non cadrés et des fautes conçues pour stopper le jeu. Une tête bien tentée de Jhon Lucumi procure un léger frisson avant la centième minute, mais rien de transcendant. Aucune équipe ne parvient à bouger le bloc bien soudé de l’autre. Ce sont les tirs au but qui permettent de départager la Suisse et la Colombie. Les Cafeteros tremblent avant même le premier, on peut deviner que la bande de Granit Xhaka a l’ascendant. Davinson Sánchez et Cucho Hernández foirent leur tir, et les doutes colombiens offrent la qualif’ aux Suisses qui filent défier l’Argentine ce dimanche ( à 2heures en France).

Suisse (4-2-3-1) : Kobel – Zakaria (Widmer, 87e), Elvedi, Akanji, Rodríguez (Muheimm, 71e) – Freuler, Xhaka (cap.) – Rieder (Amdouni, 103e), Jashari (Sow, 45e), Ndoye (vargas, 90+2e)– Embolo (Itten, 87e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Colombie (4-3-3) : Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumi (Mina, 118e), Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 82e), Arias (Campaz, 66e)– Rodríguez (cap.) (Quintero, 66e), Suárez (Hernández, 82e), Díaz. Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

Revivez Suisse - Colombie (0-0)