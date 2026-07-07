Julián Álvarez titulaire, Omar Marmoush remplaçant : les compos d’Argentine-Égypte

Un ancien de City titulaire, un Cityzen actuel sur le banc. Après une prestation décevante contre le Cap-Vert (3-2 AP), l’Argentine de Lionel Scaloni a procédé à plusieurs changements dans sa composition d’équipe pour le huitième de finale contre l’Égypte (18 heures). Nicolás Tagliafico prend le flanc gauche jusque-là réservé à Facundo Medina, Leandro Paredes prend la place de Thiago Almada et Julián Álvarez est titulaire pour la deuxième fois dans son Mondial après le match des coiffeurs contre la Jordanie (1-3), en remplaçant Lautaro Martínez.

L’Égypte a concocté également plusieurs modifications dans son équipe par rapport à celle qui a commencé contre l’Australie (1-1, 2-4 T.A.B.). Le milieu défensif Hamdy Fathy laisse sa place à Mohanad Lashin, de retour de suspension. La grosse surprise de Hossam Hassan est de sortir Omar Marmoush, pas décisif depuis le début du Mondial, pour aligner l’ailier droit Haissem Hassan, entré en jeu contre l’Australie.

La composition de l’Argentine : E.Martinez – Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez – Messi, Álvarez.

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Le onze de l’Égypte : Shoubir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Lashin, Attia, Ashour – Hassan, Salah, Zico.

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