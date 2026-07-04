L'Argentine franchit le Cap-Vert au bout de la folie

Au bout d'une rencontre complètement folle, l'Argentine a fini par faire craquer le Cap-Vert pour se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial, où elle affrontera l'Égypte.

Argentine 3-2 Cap-Vert

Buts : Messi (29e), Lisandro Martínez (93e) et Romero (111e) pour l’Albiceleste // Duarte (59e) et Sidny Cabral (103e) pour les Requins bleus

Le Cap-Vert n’est pas passé loin d’écrire le plus bel exploit de l’histoire récente du Mondial. Dans la nuit de vendredi à samedi, le petit pays de 500 000 habitants a livré une prestation héroïque pour pousser en prolongation des champions du monde argentins qu’on n’avait plus vus trembler comme ça depuis des années. Mais le football est cruel, et l’Argentine a endossé le costume du méchant venu mettre un point final à la belle histoire du tournoi en s’imposant 3-2. Un méchant friable, certes, mais un méchant qui reste debout et qui file en huitièmes de finale, où il fera face à l’Égypte.

Cape Fear

Tout semblait pourtant devoir être une formalité pour l’Albiceleste. Les Requins bleus ont beau être remarquablement bien organisés, ils ne disposent a priori pas du répondant technique et physique pour faire couler la Scaloneta. Lionel Messi pensait d’ailleurs ouvrir la voie à une qualification tranquille dès le début de match : servi par Lisandro Martínez à bout portant, l’octuple Ballon d’or a dégainé un enchaînement dont il a le secret pour fusiller Vozinha à bout portant (1-0, 29e).

L’affaire semble pliée au vu de la supériorité argentine en première période… sauf que le vent tourne. Remonté à bloc, le Cap-Vert égalise par l’intermédiaire de Deroy Duarte, qui profite de la trop grande tendresse d’un bloc argentin moins compact et trop passif pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 59e). Le chrono défile, Vozinha multiplie les parades pour sauver les siens, et la transpiration commence à perler dans les maillots argentins, finalement poussés en prolongation à la surprise générale.

Les défenseurs décisifs

L’Albiceleste pense repartir du bon pied en reprenant l’avantage sur un pétard de Lisandro Martínez à la suite d’un corner (2-1, 90e+3)… sauf que les Requins bleus remontent encore à la surface. Sidny Lopes Cabral repique dans l’axe et décroche une magnifique lucarne d’un enroulé (2-2, 103e). Énorme sensation à Miami… qui ne verra toutefois pas de tirs au but. La faute à une tête de Cristian Romero, sur un service de Messi au corner (3-2, 111e). L’Argentine a vu la mort en face, mais l’Argentine s’en est tirée, au prix d’un paquet de sueurs froides et de doutes pour la suite du tournoi.

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