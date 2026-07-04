Vozinha : « Le Cap-Vert a fait jeu égal avec l'Argentine  »

On le tient notre chouchou de cette Coupe du monde ! Grandiose devant sa ligne en phase de poules, Vozinha a une nouvelle fois brillé contre les Argentins. Malgré la performance du gardien du Cap-Vert, les Requins bleus quittent la compétition, éliminés par l’Albiceleste en prolongations. « Aujourd’hui, nous avons fait jeu égal avec l’Argentine », déclarait Vozinha au coup de sifflet final, lucide sur la performance des siens tant le match entre les deux équipes était serré.

Avec le coeur

Le portier de 40 ans estime que son équipe est « tombée la tête haute » et assure « être très fier du travail réalisé avec l’équipe ». Qualifié pour la première fois en Coupe du monde, le Cap Vert « a joué avec le cœur contre toutes les sélections », déclarait-il encore. Et de conclure : « Cela finit sur une triste note, mais je suis satisfait du parcours que nous avons réalisé. »

Praia, Mindelo, São Vicente et les autres villes du pays peuvent être fiers de leur équipe !

La drôle de scène entre Messi et les joueurs du Cap-Vert