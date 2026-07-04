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Gianni Infantino a supporté l’Argentine face au Cap-Vert

MBC
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Gianni Infantino a supporté l’Argentine face au Cap-Vert

Quand est-ce que le clown arrêtera son numéro ? Depuis le début de la Coupe du monde, Gianni Infantino mérite un 0/20 à l’ensemble de ses déclarations. La compétition a commencé il y a trois semaines, et le patron de la FIFA n’a effectué aucune prise de parole publique sans tenir des propos polémiques. Ce vendredi soir encore, celui qui pollue la planète avec son jet pour suivre le plus de matchs possible a lâché une sortie lunaire.

« Je vous embrasse tous en Argentine »

Après la victoire en prolongation de l’Argentine contre le Cap-Vert, Infantino est passé à la télé argentine pour déclarer qu’il avait souffert lors de ce seizième de finale disputé. « Nos cœurs étaient avec vous, alors bravo. Je vous embrasse tous en Argentine », a-t-il affirmé le sourire aux lèvres. Une énième confirmation de l’absence de neutralité du président de la fédération internationale de football et non de celle d’Argentine…

Gia-nigaud Infantino.

Vozinha : « Le Cap-Vert a fait jeu égal avec l’Argentine  »

MBC

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