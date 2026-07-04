Haaland ne croit plus au Soulier d’or de cette Coupe du monde

Erling Haaland abandonne aussi vite qu’un coureur du Tour de France en troisième semaine. Dans la nuit de vendredi à samedi, le classement des buteurs de cette Coupe du monde a une nouvelle fois été chamboulé par le septième but de Lionel Messi dans cette compétition. Grâce à son pion contre le Cap-Vert, le joueur de l’Inter Miami est en tête avec sept buts devant Kylian Mbappé, six buts au compteur, et Erling Haaland, cinq réalisations.

Erling H-abandonne ?

En réaction au septième but de Messi, un utilisateur de Snapchat a envoyé un message à Haaland, estimant que le Norvégien n’allait pas terminer meilleur buteur à la suite de l’ouverture du score de la Pulga. Le cyborg est d’accord avec l’internaute puisque dans sa story, il a répondu « c’est vrai », avec un smiley qui rigole. S’il aspire toujours à rattraper Lionel Messi, le Norvégien devra marquer au moins un doublé contre le Brésil ce dimanche.

Il pourra toujours se consoler avec une séance d’aviron.

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