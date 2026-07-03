DD deuxième langue.

Détendu en conférence de presse d’avant-match du huitième de finale des Bleus face au Paraguay, demain, à Philadelphie, Didier Deschamps a sorti son meilleur espagnol pour souligner la solidité défensive et mentale de ses opposants : « Comme toutes les équipes sud-américaines, ils ont “un grande corazón”, comme ils disent. Ils vont se battre de la première à la dernière minute, mais ce n’est pas de mettre des coups qui vous fait gagner contre l’Allemagne. C’est une équipe qui connaît bien son football. Almiron, Galarza, Enciso, ce sont des bons joueurs, avec “un anima muy grande”, diraient les hispanophones. Ils ont ça dans leur ADN, je pense qu’ils naissent avec, ça fait partie de leur éducation. Ce n’est pas un match “piège”, ils n’arrivent pas tombés de je ne sais pas où. Ils vont jouer leur coup à fond. »

La rencontre devrait se dérouler sous un mercure dépassant les 40 °C en ressenti et potentiellement être soumise aux orages, des conditions qui ne changeront rien à la nature de la composition du onze français, la chaleur n’étant pas « un critère pour faire jouer A à la place de B », selon le sélectionneur. « J’étais à la finale de la Coupe du monde des clubs l’an passé avec Guy Stéphan, on a eu le temps de discuter, il y avait déjà des fortes chaleurs. On s’adapte, on fait en sorte d’anticiper, mais c’est pas uniquement le jour du match, c’est aussi des semaines avant, avec notamment des protocoles qu’on a mis en place dès le stage à Clairefontaine, sur la cryothétapie. » Objectif premier : soigner « des débuts de matchs un peu laborieux, joués sur la pointe des pieds », de même que « concéder moins d’occasions, notamment des frappes près de la surface ou dans la surface, comme contre la Suède ».

¡ Hasta la victoria siempre !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Paraguay-France !