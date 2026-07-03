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On connaît le prochain entraîneur de Cristiano Ronaldo

TB
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On connaît le prochain entraîneur de Cristiano Ronaldo

Il ne sera pas resté longtemps au chômage. Quelques mois après avoir été remercié par Nottingham Forest, Ange Postecoglu a déjà retrouvé un poste. Le technicien australien quitte en effet la Premier League pour prendre en main Al-Nassr, avec qui il s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

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En Arabie saoudite, il succède donc à Jorge Jesus avec l’ambition de poursuivre sur la même lancée puisque Cristiano Ronaldo et compagnie ont été sacrés champions à l’issue de la saison passée. Il sera d’ailleurs le sixième technicien à diriger le quintuple Ballon d’or depuis qu’il a rejoint le Golfe.

Attention, débarquer dans le meilleur championnat du monde, ça peut faire un choc.

TB

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