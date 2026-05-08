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CR7 claque son 100e but en Saudi Pro League

TM
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CR7 claque son 100e but en Saudi Pro League

Sur un petit nuage. Cristiano Ronaldo a inscrit son 100e but en Saudi Pro League jeudi. Trouvé par un centre de Sadio Mané à la 75e minute, l’international portugais a trompé le portier adverse d’une frappe en première intention pour permettre aux siens de faire le break contre Al Shabab, qu’Al Nassr finira par battre 2-4, notamment grâce à un triplé de son compatriote João Félix. 

Un nouvel accomplissement pour CR7

Avec cette réalisation, l’avant-centre, présent dans le championnat saoudien depuis janvier 2023, continue de se rapprocher doucement du meilleur buteur de l’histoire du championnat, Omar Al-Somah, qui a mis 161 buts.

Dans l’exercice actuel, Ronaldo est troisième au classement des buteurs derrière Julian Quiñones (29 buts, Al Qadsiah FC) et Ivan Toney (30 buts, Al-Ahli FC). Son équipe, elle, occupe provisoirement la première place du championnat avec un match en plus et cinq points d’avance sur Al Hilal, son dauphin, à une journée de la fin du championnat.

Ça commence à sentir bon.

Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur l’arbitrage saoudien

TM

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