Quand Cristiano Ronaldo devient agent de joueurs

Agent pas secret. En partance de Manchester United à la fin de la saison, Casemiro (34 ans) hésite entre l’Arabie saoudite et les États-Unis. Ou du moins, Cristiano Ronaldo le fait hésiter. Alors que le milieu de terrain semblait en partance pour l’Inter Miami de Lionel Messi, Ronaldo souhaiterait en effet hijack le transfert, en convainquant son ancien coéquipier de le rejoindre à Al-Nassr. C’est ce qu’annonce Marca, précisant que CR7 veut compléter son effectif avec Casemiro.

Titulaire indiscutable à Manchester United

Le quotidien espagnol précise pour autant que le Brésilien s’est déjà rendu aux USA, certainement pour décider des contours de son potentiel contrat à Miami. En attendant, l’ancien du Real Madrid doit déjà achever sa campagne à MU – actuel troisième de Premier League – où il a disputé la quasi-intégralité des matchs (trois rencontres manquées seulement).

Quand tu ne sais plus vers quel million aller.

Le but venu d’ailleurs d’Aymeric Laporte face à l’Inter Miami de Messi