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Le PSG humilie Tottenham sans le vouloir

AR
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Le PSG humilie Tottenham sans le vouloir

La Farmer League, dit-on ? Vainqueur de Liverpool sur sa pelouse (2-0), le PSG devient de jour en jour le bourreau des équipes anglaises qui se déplacent au Parc des Princes. Depuis le 1er janvier 2025, six clubs de Premier League ont perdu la bataille dans la capitale : Manchester City, Aston Villa, Arsenal la saison passée, puis Tottenham, Chelsea et Liverpool sont passés sur le gril. Si bien que sur la période, le club français a gagné plus de matchs à domicile contre des clubs anglais que Tottenham

Un triste record

Le nouveau club de De Zerbi n’a gagné que cinq matchs dans son enceinte depuis 15 mois. Au Tottenham Hotspur Stadium, seuls Liverpool, Manchester United, Brentford, Burnley et Southampton n’ont pas réussi à ramener des points dans leurs besaces. Les Spurs sont 17es de Premier League avec seulement un petit point d’écart avec la zone de relégation. À sept journées de la fin de saison, la mission est grande pour l’ancien technicien de l’OM.

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Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi

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