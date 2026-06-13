Les Bleus sont meilleurs cette année qu’en 2018 selon Paul Pogba

À bas la nostalgie ! Les footballeurs sont comme beaucoup de gens : ils pensent que tout était mieux avant, quand les jeunes ne prenaient pas la place des anciens dans le bus et qu’ils ramassaient les plots après l’entraînement. Paul Pogba a encore prouvé qu’il était différent.

« Ils sont beaucoup plus forts »

Dans un entretien accordé à RMC Sport, « La Pioche » a assuré que l’équipe de France actuelle était « vraiment » supérieure à la génération ayant remporté la Coupe du monde en 2018.

Relancé, l’homme à tout (bien) faire du Mondial russe s’est expliqué, citant les forces en présence : « Sur le papier, sur le papier ! Aujourd’hui, sur le papier, tu as le meilleur passeur, le meilleur buteur, le meilleur joueur du championnat allemand, français, meilleur buteur du championnat espagnol… Je pense qu’au niveau papier ils sont beaucoup plus forts. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire au niveau groupe parce que ça c’est très, très important dans une compétition comme ça: c’est le groupe qui joue. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils pouvaient très bien jouer ensemble aussi. Et au niveau des changements, quand tu enlèves un joueur, surtout devant, attention. »

Il manque quand même un milieu capable d’enchaîner les transversales, les frappes puissantes et les danses comme Pogba.

Mbappé juge ses partenaires et le staff des Bleus