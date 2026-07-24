À peine arrivé, Jürgen Klopp a déjà expliqué comment il pourrait repartir. Nommé sélectionneur de l’Allemagne pour les quatre prochaines années, l’ancien entraîneur de Liverpool devra reconstruire une Nationalmannschaft éliminée dès les seizièmes de finale du Mondial et qui n’a plus gagné le moindre match à élimination directe en Coupe du monde depuis 2014. Un petit chantier pour quelqu’un qui souhaitait se reposer.

Pas touche à la famille

Klopp a surtout profité de sa présentation pour poser ses limites à la presse et au public allemand. « Si vous vous en prenez à ma famille, je me casse », a prévenu le technicien de 59 ans, qui assure également qu’il quittera son poste sans réclamer d’indemnité si son travail n’est plus jugé satisfaisant.

Le nouveau sélectionneur n’a pas non plus cherché à vendre une Allemagne plus forte qu’elle ne l’est. « Sommes-nous aussi bons que la France ? Ce n’est pas vrai », a-t-il reconnu, avant de rappeler que son équipe ne possède pas de joueurs comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué ou Bradley Barcola. Klopp estime toutefois que l’Allemagne peut quand même battre les meilleures nations en retrouvant sa propre identité.

Première occasion de vérifier tout ça le 24 septembre face aux Pays-Bas. D’ici là, vous pouvez critiquer son pressing, mais laissez sa famille tranquille.

Jürgen Klopp sur le banc de l'Allemagne, c'est officiel