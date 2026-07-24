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Aladji Bamba est bien transféré à Newcastle contre une somme folle

EM
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Aladji Bamba est bien transféré à Newcastle contre une somme folle

L’argent coule à flots autour du Rocher. Comme annoncé ce jeudi, Aladji Bamba s’est engagé officiellement à Newcastle. Selon L’Équipe, ce transfert aurait rapporté une somme folle de 41,5 patates à Monaco. Le club de la Principauté posséderait également 15 % du montant sur une potentielle revente du joueur Franco-Guinéen de 20 piges.

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25 matchs avec Monaco et c’est tout

Une seule saison en pro, et le jeune milieu de terrain a conquis le cœur de son futur entraîneur Eddie Howe. Celui qui a signé pour une durée de cinq ans aurait été séduit par le projet de son désormais nouvel entraîneur.

Présent régulièrement sur la feuille de match depuis le 3 janvier chez les grands, Aladji Bamba n’aura disputé que 25 matchs avec l’ASM, mais ça aura suffi pour attirer les géants de Premier League.

La fuite des talents.

Newcastle va casser sa tirelire pour un jeune espoir de Monaco

EM

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