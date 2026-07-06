Newcastle attire une pépite ivoirienne dans ses rangs

Pas de vacances pour Newcastle. Après l’arrivée récente d’Ewen Jaouen, le club anglais a officialisé la venue dans ses rangs de Bazoumana Touré en provenance de Hoffenheim. Selon L’Équipe, l’ailier de 20 ans a signé un contrat de 5 ans pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros.

Embed t.co

En mission

Le joueur ivoirien, qui a disputé la Coupe du monde avec sa sélection, devra principalement venir compenser le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone, élément central du jeu des Magpies ces dernières saisons. Touré sort d’une belle saison avec Hoffenheim, durant laquelle il aura inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 32 matchs joués.

On espère que Gordon lui laissera son bandeau.

217 millions d’euros pour deux milieux de terrain : le mercato fou de Tottenham