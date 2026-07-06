Mexique-Angleterre reporté à cause de la météo ?

Un hurricane avant Harry Kane ? Prévu à deux heures du matin (heure française), le coup d’envoi du huitième de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre devrait être décalé.

Les deux équipes auraient reçu l’ordre de ne pas se rendre au stade Azteca de Mexico. Des orages menacent le bon déroulé de la rencontre, selon les infos de Sky Sports. Les spectateurs ne sont pas autorisés à entrer dans les gradins.

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Dans cette Coupe du monde, le coup d’envoi du seizième de finale entre le Mexique et l’Équateur a été retardé d’une heure à cause des intempéries. La rencontre entre la France et l’Irak avait été interrompue à la mi-temps.

Ô rage, Ô courte nuit.

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