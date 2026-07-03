Mexique-Angleterre avancé

On va pouvoir dormir ! Programmé à 17h heure locale (2h en France), le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre devrait être avancé de six heures en raison du risque d’orages, selon l’ensemble de la presse sportive mexicaine. Une bonne nouvelle pour les supporters anglais (et européens), puisque le coup d’envoi sera donné à 20h de ce côté-ci de l’Atlantique (19h en Angleterre).

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Une décision qui devrait s’imposer à la FIFA après que Mexico, où se jouera la rencontre, a déjà été frappée par les intempéries lors de Mexique-Equateur. La rencontre avait été retardée d’une heure au stade Azteca. Il ne reste donc plus que le choc entre la Belgique et les Etats-Unis puis un quart de finale (celui de l’Argentine si elle va jusque là) de planifiés en pleine nuit.

On voit la lumière au bout du tunnel.