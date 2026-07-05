Cinq excuses qui peuvent servir aux Anglais en cas d’élimination face au Mexique

L’Angleterre affronte le Mexique ce dimanche à l’Azteca de Mexico dans un match qui a tout d’un traquenard. Peu convaincants depuis le début du tournoi, les hommes de Thomas Tuchel auraient bien raison de préparer des excuses en cas d’élimination dès les huitièmes de finale. On vous les dévoile en avant-première.

→ Les effets de l’altitude

Le Tour de France commence ce week-end. Les suiveurs de la Grande Boucle ont l’habitude d’entendre Laurent Jalabert s’époumoner chaque année en répétant cette phrase : « L’air manque à partir de 2 000 mètres d’altitude et cela affecte la performance. » Ce dimanche, l’Angleterre découvrira ces fameux effets de l’altitude. Les Three Lions joueront leur huitième de finale dans le mythique stade Azteca, perché à 2 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les Mexicains ont l’habitude d’évoluer à cette altitude, les Anglais pas du tout. Dans les quatre divisions professionnelles du football anglais, le stade le plus haut est The Hawthorns, antre de West Bromwich Albion situé à seulement 168 mètres d’altitude. Inquiet par l’altitude, Thomas Tuchel affirmait que « cela sera un gros inconvénient » avant d’ajouter que « nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement en quatre jours ». Traduction : au bout de cinq minutes, les joueurs de Tuchel, déjà en dedans contre la RDC, vont être aussi rouges qu’un des leurs compatriotes sur une plage espagnole après avoir bronzé quinze minutes.

→ Les feux d’artifice

Depuis le début du tournoi, les Anglais ne se comportent pas comme des maîtres artificiers. Les meilleurs dans le domaine sont pour l’instant mexicains. Les supporters de la Tri ont déjà exprimé leur talent en tirant des feux d’artifice pour réveiller la sélection équatorienne à la veille du seizième de finale entre le Mexique et l’Équateur. Bis repetita avec l’Angleterre avant le match de dimanche ? C’est en tout cas la crainte numéro un de la fédération anglaise de football. La FA souhaitait en effet garder la localisation de l’hôtel secrète afin d’éviter d’être réveillé en plein milieu de la nuit par ces dingos de supporters mexicains. Une opération aussi loupée que le début de compétition de Noni Madueke. À leur arrivée à Mexico vendredi soir, les Anglais ont été accueillis par les cris et les sifflets des supporters mexicains, informés du lieu de l’hôtel et bien décidés à perturber une nouvelle fois le sommeil de leurs adversaires. Face aux possibles nuisances sonores, le staff de Thomas Tuchel a distribué des bouchons d’oreilles à ses joueurs. Une précaution bienvenue et une excuse toute trouvée pour le joueur qui louperait le réveil le jour du match.

→ L’annulation du changement d’heure

Programmé à 18 heures à México (2h en France) ce dimanche, l’horaire du match a changé à deux reprises. De quoi perturber nos amis anglais, habitués à camper sur leur fuseau horaire de Greenwich. En raison du risque d’orage, le match devait se jouer à midi heure locale, 19 heures outre-Manche. Finalement, il se disputera bien à l’horaire prévu. Si le changement d’horaire avait été confirmé, les enfants auraient regardé le match avant d’aller se coucher tôt pour arriver en forme à l’école le lendemain. « Écrivez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le football, avait suggéré le CPE Thomas Tuchel aux parents d’élèves. La Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout des enfants. » Il n’est pas sûr que tous les élèves britanniques restent réveillés aussi tardivement par un Jordan Pickford en train de mâcher son chewing-gum. Comme sous-entendu par Tuchel, l’absence de jeunes supporters pourrait donc s’avérer préjudiciable pendant l’examen contre le Mexique.

Thomas Tuchel est parvenu à ranimer son groupe à la mi-temps.

→ La bouffe mexicaine

Qu’est-ce qui donne le plus de gaz entre la nourriture anglaise et la mexicaine ? Si on leur posait cette question, les 26 joueurs anglais répondraient la deuxième option en accusant la gastronomie mexicaine d’être trop épicée et grasse pour leur estomac fragile. Une accusation folle quand on connaît la fadeur de la cuisine d’outre-Manche. Problème : le Mexique n’est pas l’endroit idéal pour commencer un nouveau régime alimentaire. Chez l’un des pays hôtes de cette Coupe du monde, près de 75 % de la population adulte présente des signes d’obésité ou de surpoids…

→ Le manque de soutien du roi

« Mon père déteste le football. » Voici les mots du prince William sur l’amour fou que porte le roi d’Angleterre Charles III au football. Contre le Mexique, les Three Lions ne pourront donc pas compter sur le support du monarque. Le fils d’Elizabeth II représente pourtant le symbole de la monarchie aux yeux des Britanniques, toujours attachés à leur famille royale. Dans un pays touché par une crise politique sans précédent – le Premier ministre du Labour Keir Starmer a démissionné mi-juin et le parti d’extrême droite Reform UK est au plus haut –, la figure du roi doit justement rassembler le peuple autour d’une équipe symbole du multiculturalisme. Même s’il ne connaît pas la règle du hors-jeu et se fiche royalement si l’Angleterre joue en 4-4-2 ou en 3-4-3, Charles III peut au moins faire un effort pour soutenir le prince Harry et ses chevaliers. Si Jacques Chirac a su le faire…

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