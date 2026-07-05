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Pourquoi les Paraguayens ont livré leur match de Coupe du monde le plus fair-play depuis 28 ans

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Pourquoi les Paraguayens ont livré leur match de Coupe du monde le plus fair-play depuis 28 ans

Le saviez-vous ? Il n’existe aucune traduction du mot «  Fair-play» dans les dictionnaires paraguayens. On ne sait pas trop par quel miracle, mais le Paraguay est parvenu à ne pas prendre le moindre carton jaune face à la France en huitièmes de finale (0-1). Les hommes de Gustavo Alfaro avaient pourtant sortis la totale : interventions en retard, coups de coude au visage, provocations… De vrais enfants de cœur. Trois Bleus ont quant à eux été avertis : Bradley Barcola et Manu Koné pour des interventions en retard, et Michael Olise pour avoir répondu à une provocation du très fourbe Matías Galarza.

Cette absence de cartons jaunes n’est pas commune dans l’histoire du Paraguay en Coupe du monde. Il faut en effet remonter à… 1998 et une victoire 3-1 face au Nigeria pour voir la Albirroja ne pas être jaunie au Mondial. Entre-temps, les Paraguayens ont récolté au moins une biscotte lors des 17 matchs de Coupe du monde qui ont suivi, en 1998, 2002, 2006, 2010 et 2026.

Une rencontre qui doit donc servir d’exemple dans les écoles de jeunes paraguayennes.

Top 10 : ils ont kiffé le match du Paraguay

FL

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C'est une putain de bonne question !

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

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