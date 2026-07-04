- Mondial 2026
- 8es
- Paraguay-France
En direct : Paraguay-France (0-0)
Par Tom Binet
Bonjour bonjour ! C'est jour de match pour l'équipe de France, forcément pour un nouveau récital offensif ? Ou bien le roc paraguayen va-t-il encore briser quelques dents ?
Rendez-vous dans la soirée pour suivre ça tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.
Paraguay
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
France
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
OG Orlando Gill JJ Juan José Cáceres GG Gustavo Gómez JC José Canale JA Junior Alonso DB Damián Bobadilla AC Andrés Cubas MG Matías Galarza MA Miguel Almirón GS Gabriel Ávalos JE Julio Enciso
Par Tom Binet