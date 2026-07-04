En direct : Paraguay-France (0-0)

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Par Tom Binet
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À jouer

Bonjour bonjour ! C'est jour de match pour l'équipe de France, forcément pour un nouveau récital offensif ? Ou bien le roc paraguayen va-t-il encore briser quelques dents ?

Rendez-vous dans la soirée pour suivre ça tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.

Par Tom Binet

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