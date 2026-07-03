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L’OM partira en Afrique pour sa préparation

ABS
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L’OM partira en Afrique pour sa préparation

Un Beye de perdu, un voyage de gagné ! L’Olympique de Marseille partira en tournée en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet. Organisé dans le cadre du partenariat « sublime Côte d’Ivoire » entre le club phocéen et le ministère du Tourisme ivoirien, le voyage des Marseillais dans le pays d’Afrique subsaharienne devrait également donner lieu à un match amical entre l’OM et un club local, dont l’identité n’a pas encore été révélée.

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Un programme bien chargé pour les Marseillais

Le stage sera notamment l’occasion pour Bruno Genesio de prendre ses marques dans son nouveau club pour préparer au mieux une saison qui s’annonce bien remplie pour les Phocéens. En plus de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille commencera sa saison de Ligue 1 en enchaînant Strasbourg, Monaco, Rennes et les deux clubs de Paris.

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ABS

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