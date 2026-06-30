OM : fin de parcours pour Beye, un nouveau coach arrive

Froidement. Ce mardi, l’OM a annoncé, dans un communiqué de deux petites lignes, une nouvelle attendue. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière. »

Un départ qui survient avant la fin de son contrat, de manière unilatérale par la direction marseillaise qui est déjà tournée vers l’après, alors que Beye n’a dirigé que 13 matchs sous les couleurs marseillaises.

Le nom de son successeur est un secret de polichinelle : il s’agit de Bruno Genesio, qui selon L’Équipe devrait s’engager pour deux ans comme entraîneur de l’OM. L’ex-entraîneur lillois est attendu à la reprise, le 6 juillet. Il emporte notamment dans ses valises son adjoint Jérémie Bréchet.

Enfin la bonne formule à Marseille.

L’OM a trouvé son entraîneur