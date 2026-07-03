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Ancelotti donne des nouvelles de Neymar

TB
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Ancelotti donne des nouvelles de Neymar

Le management du sourcil. Pas entré en jeu en seizièmes de finale face au Japon, Neymar continue d’alimenter les discussions autour de la sélection brésilienne. À deux jours du choc face à la Norvège, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur le sujet sans cacher que sa star aimerait avoir davantage de temps de jeu. « Il n’est pas content, mais il se comporte très bien. Il s’entraîne très bien. Neymar est très respectueux, aimable et apprécié par ses coéquipiers », a assuré le sélectionneur auriverde.

« Quand je verrai que l’équipe a besoin de lui, je le ferai rentrer »

Face au Japon, c’est notamment le scénario de la rencontre qui a convaincu l’Italien de ne pas lancer Neymar. Un choix assumé a posteriori. Sera-t-il le même ce dimanche face à la bande d’Erling Haaland ? « Il a l’expérience pour gérer les minutes de jeu et le rythme, a affirmé Ancelotti, pas vraiment inquiet concernant l’état de santé du meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Quand je verrai que l’équipe a besoin de lui, je le ferai rentrer. »

Il va falloir bien déguster chaque minute du crack qui nous sera offerte.

Le Brésil devra encore composer sans un de ses leaders offensifs

TB

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