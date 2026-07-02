France - Paraguay : soirée de projection So Foot + dj set après-match

Et si on te proposait de regarder France – Paraguay dans une discothèque ? Comme ça, dès la fin du match à 1h (ou après) on enchaîne direct avec une soirée et un DJ set. C’est ce qu’on vous propose avec le Sacré ce samedi. Attention, 300 places seulement !

So Foot et le Sacré s’associent pour vous proposer la meilleure projection du 8e de finale de Coupe du monde : Paraguay – France. Le principe des « Sacré soirées So Foot » lancée il y a 6 ans ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances ! Une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises et une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs des Bleus sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes… Et bien sûr les animations que tu connais avec la team So Foot = l’ambiance du stade sans y être Quiz, chants, célébration, cadeaux à gagner…

Alors n’attendez pas pour prendre vos places et venez soutenir les Bleus ! Le billet de réservation à 8 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft) & la soirée DJ set après-match



👉 BILLETTERIE FRANCE-PARAGUAY POUR LA SOIRÉE DISCO AU SACRE 🌆🪩

Programme soirée France – Paraguay :

► 22h : Ouverture des portes du discobar

► 22h15 : Début du quiz & animations dans la partie bar

► 22h50 : Ouverture des portes du Club

► 23h : Prise d’antenne et diffusion du match sur 3 grands écrans + 1 télé ► 1h ou 1h30 ou 2h : fin du match et début DJ set et soirée clubbing avec Mayou Picchu dans le club & Pan’s dans le Spot

RDV samedi 4 juillet dès 22h !🔥🔥

La rédaction de So Foot

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