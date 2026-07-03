France-Paraguay menacé par la canicule

Bonjour, c’est le bulletin météo d’Évelyne Dhéliat. Ce samedi, les Bleus n’affronteront pas seulement le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ils devront aussi composer avec une chaleur extrême à Philadelphie, et même un risque d’orages violents.

Comme quoi, il n’y a pas qu’en France que la canicule vient ruiner les plans. Cette semaine, l’est des États-Unis fait face à une vague de chaleur particulièrement violente, avec des températures proches des records dans plusieurs grandes villes. Et Philadelphie, où la France doit jouer à 17h heure locale, n’a pas vraiment décidée de faire exception.

Alerte chaleur extrême déclenchée

Jusqu’à samedi 20h heure locale, une alerte chaleur extrême est en vigueur dans la région de Philadelphie. Le National Weather Service, la version américaine de Météo-France, prévoit des conditions dangereusement chaudes, avec un indice de chaleur pouvant grimper très haut dans la journée. Le record historique de température de Philadelphie, fixé à 106°F, soit un peu plus de 41°C, le 7 août 1918, pourrait même être approché selon les prévisions locales.

Autrement dit, les Bleus voulaient éviter le piège paraguayen. Ils vont surtout devoir éviter de finir cuits avant la mi-temps.

L’arbitre de Paraguay-France est connu