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CSC frappe encore et entre dans l’histoire de la Coupe du monde

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CSC frappe encore et entre dans l&rsquo;histoire de la Coupe du monde

Quel joueur, mais quel joueur… Ce vendredi, le légendaire CSC a encore frappé lors d’Australie-Égypte (1-1, 2-4 TAB) pour conforter son avance au classement des buteurs. Plus sérieusement, le but contre son camp de l’Égyptien Mohamed Hany est le treizième depuis le début du tournoi. De quoi permettre à ce Mondial 2026 de dépasser l’édition 2018 et de devenir officiellement la plus prolifique de l’histoire en matière de CSC. À titre de comparaison, seuls deux buts contre leur camp avaient été inscrits sur l’ensemble de la Coupe du monde 2022.

Déjà auteur d’un but contre son camp face à la Belgique lors du premier match de l’Égypte (1-1), Mohamed Hany a remis ça contre l’Australie en trompant une nouvelle fois son propre gardien à la suite d’un coup france. Une performance qui fait de lui le deuxième joueur à inscrire deux buts contre son camp en Coupe du monde, soixante ans après le Bulgare Ivan Vutsov en 1966.

Quand le staff égyptien prépare les tirs au but avec... Kylian Mbappé

FL

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