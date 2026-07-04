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Le sélectionneur de l'Égypte frapperait ses joueurs

MBC
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Le sélectionneur de l'Égypte frapperait ses joueurs

Ho, ssam ! Tu te calmes ? Les performances des Pharaons pendant cette Coupe du monde ont surpris plus d’un égyptologue. Habitués à évoluer en bloc bas et à piquer en contre-attaque, les hommes d’Hossam Hassan produisent pour une fois du jeu depuis le début de la compétition. Ce vendredi soir, ils se sont qualifiés contre l’Australie pour leur premier huitième de finale de Coupe du monde depuis 1934. Interviewé au coup de sifflet final, Mohamed Salah a dévoilé l’une des clés du succès de sa sélection.

« Il nous frappe à la mi-temps »

En zone mixte, un journaliste a en effet demandé à la légende de Liverpool ce qui avait changé avec Hossam Hassan depuis les dernières sorties de l’Égypte. Avec un brin de sourire, Salah a alors indiqué : « Il nous frappe à la mi-temps ». À l’arrivée des Pharaons dans leur hôtel à Dallas à la veille du match, le sélectionneur avait déjà montré qu’il avait le sang chaud en s’embrouillant avec la sécurité. Cette ambiance militaire permet pour l’instant aux Pharaons de construire jour après jour une des plus belles histoires de l’équipe nationale égyptienne.

Numérobis peut être fier.

CSC frappe encore et entre dans l’histoire de la Coupe du monde

MBC

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