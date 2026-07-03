Une grosse embrouille entre la sécurité américaine et le staff d’une sélection

La sécurité américaine a un petit pois à la place du cerveau. La sélection égyptienne est arrivée ce jeudi dans son hôtel à Dallas, à la veille d’affronter l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Avant de monter chacun dans leurs chambres écouter du Sherine ou du Oum Kalthoum pour s’endormir, une embrouille a éclaté entre la sécurité et le staff égyptien.

Alors qu’un jeune supporter prenait une photo avec un joueur des Pharaons, un policier de Dallas a décidé d’interrompre cette séance de dédicaces, ce qui a provoqué la colère des membres du staff égyptien. En réaction, le sélectionneur Ibrahim Hassan et une autre personne du staff ont rappelé ce flic à l’ordre et étaient à deux doigts de lui en mettre une. Un nouvel exemple de la tension qui règne chez les services de sécurité américains depuis le début de cette Coupe du monde. Les protagonistes de cette querelle ont finalement été séparés.

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« Un comportement inacceptable »

Quelques instants plus tard, Ibrahim Hassan a réagi à ces heurts : « Je n’ai pas pu voir un enfant qui voulait prendre une photo avec moi et cet officier de sécurité m’en a empêché. Il a pris le téléphone de l’enfant et l’a fait tomber par terre, et il s’est presque cassé. C’est un comportement totalement inacceptable. » Pour consoler le pauvre enfant, l’entraîneur des Pharaons lui rachètera un téléphone neuf et l’invitera au match contre l’Australie demain.

Tout est bien qui finit bien.

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