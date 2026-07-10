Les Égyptiens accueillis en héros à leur retour au pays

La parade à Gizeh ? Après leur (presque) exploit contre l’Argentine et un beau parcours dans cette Coupe du monde américaine, les joueurs égyptiens ont été accueillis en héros par des milliers de fans lors de leur arrivée à l’aéroport ce vendredi matin. Après leur départ du tarmac, certains supporters ont même décidé de suivre le car des Pharaons en voiture, à pied et en moto.

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Un parcours historique

Pour rappel, l’Égypte a atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la seconde fois de son histoire, après 1934, mais a bien remporté son premier match en phase finale, avec une victoire contre l’Australie aux tirs au but.

Un parcours historique qui confirme le renouveau des Pharaons, après leur très belle aventure à la dernière CAN, achevée par une défaite en demi-finales contre le Sénégal.

En même temps, avec Dunga, Ziko, Koka, Zizo et Trezeguet, c’est plus facile…

Un homonyme de François Letexier vit un calvaire depuis Argentine-Égypte