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Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »

VM
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Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »

Pas là pour faire de la figuration. Si la Belgique ne part assurément pas dans la peau du favori lors de son quart de finale face à l’Espagne ce vendredi soir (21 heures), Rudi Garcia n’entend pas seulement subir les vagues espagnoles. Le sélectionneur des Diables rouges croit pleinement en ses hommes et dans la force offensive de son équipe.

« Tout le monde nous voit déjà éliminés »

« On joue une des équipes favorites, avec beaucoup d’individualités, même si la force de cette équipe est quand même collective avant tout depuis une vingtaine d’années. La nouveauté, c’est peut-être qu’ils sont plus solides qu’avant, a observé l’ancien coach du LOSC et de l’OL en conférence de presse. On fera tout pour marquer, on veut exister, on ne veut pas que subir. On a une très bonne équipe, on est la deuxième attaque du tournoi et l’équipe qui a tiré le plus je crois avant les quarts de finale. Tout le monde nous voit déjà éliminés mais nous, on croit en nous. »

Avec 13 pions inscrits depuis leur entrée en lice face à l’Égypte (1-1), les Belges ont la troisième meilleure attaque du Mondial, derrière la France (16) et l’Argentine (14). La mission ne sera pas chose aisée face à une Roja qui n’est toujours pas allée ramasser le ballon au fond de ses filets depuis le début du tournoi.

La France entière soutiendra son Rudi national pour un choc entre voisins en demi-finales.

En direct : Espagne-Belgique (0-0)

VM

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