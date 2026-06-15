La Belgique cale d’entrée contre l’Égypte

Pour son entrée en lice, la Belgique n’a pu faire mieux qu’un match nul face à l’Égypte (1-1), autrice d’un match séduisant. Souvent à réaction, les Diables rouges ont buté à de nombreuses reprises sur Mostafa Shobeir, décisif sur sa ligne. Il faudra s’en contenter.

Belgique 1-1 Égypte

Buts : Hany (CSC, 66e) pour les Diables rouges // Ashour (20e) pour les Pharaons

Face à une équipe d’Égypte qui n’a toujours pas remporté le moindre match dans la compétition (3N 5D) malgré quatre participations, la Belgique a longtemps subi, avant de voir le meilleur buteur de son histoire, Romelu Lukaku, délivrer le Plat Pays en poussant son adversaire à marquer contre son camp. Si tout n’a pas été parfait, loin de là, les Diables rouges évitent le pire en concédant le nul face à une séduisante équipe de Pharaons (1-1).

Retard à l’allumage

Le premier frisson est signé Kevin De Bruyne à 20 mètres, mais son tir passe de peu à côté (7e). En difficulté lors du début du premier acte, les Belges, un poil fébriles, se font vite surprendre. Trouvé par Mohamed Salah aux 20 mètres, Emam Ashour lâche une grosse frappe croisée et délivre les Pharaons en marquant son premier but en sélection (0-1, 20e). Incapables de réagir à cette ouverture du score, les Diables rouges subissent et il faut un grand Thibaut Courtois pour empêcher Mostafa Zico d’aggraver le score (32e).

Les Belges, par l’intermédiaire de Jérémy Doku, se montrent enfin entreprenants juste avant la mi-temps, mais la volée de l’ailier s’envole dans les tribunes (45e). Revenue avec de meilleures intentions, la Belgique, légèrement plus conquérante, pense recoller au score sur un coup franc de son maestro Kevin De Bruyne, mais sa tentative heurte le poteau (51e).

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L’entrée fracassante de Lukaku

Toujours sur un fil, la Belgique voit Salah être tout proche de marquer, mais encore une fois Courtois se déploie pour sauver les siens (56e). La rencontre s’enflamme et c’est au tour de Yuri Tielmans de voir passer sa reprise de volée aux 20 mètres raser les montants de Mostafa Shobeir. C’est finalement l’entrée d’un cadre qui renverse la situation.

Sur son premier ballon, Romelu Lukaku, servi par un centre millimétré de Thomas Meunier, vient mettre la pression sur la défense adverse, qui marque contre son camp (1-1, 66e). Revigorés, les protégés de Rudi Garcia lâchent les chevaux dans un second acte bien plus décousu et il faut une parade fantastique de Shobeir sur une tête de Brandon Mechele pour empêcher les Belges de prendre les commandes de la partie (83e). Le score ne bougera pas.

Les Diables rouges, trop souvent brouillons, s’en sortent presque bien dans cette rencontre, où ils n’ont pas été assez tranchants pour l’emporter. Rendez-vous ce dimanche face à l’Iran pour la bande de Rudi Garcia, qui devra enfin lancer son Mondial et assumer son statut de favori du groupe G.

Belgique (4-2-3-1) : Courtois – Castagne (De Cuyper ,56e), Mechele, Ngoy, Meunier – Tielemans, Onana (Raskin, 56e) – Doku (Fernández-Pardo, 86e), De Bruyne (Vanaken ,86e), Trossard – De Ketelaere. Sélectionneur : Rudi Garcia.

Égypte (4-2-3-1) : Shobeir – Fatouh, Fathy, Ibrahim, Hany – Attia, Lasheen, Zico (Zizo, 76e) – Ashour, Salah (Abdelkarim, 76e), Marmoush. Sélectionneur : Hossam Hassan.