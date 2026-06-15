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Podcast : Footox vous spoile Belgique-Égypte !

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Podcast : Footox vous spoile Belgique-Égypte !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Au menu aujourd’hui : le troisième épisode avec le flair inégalable de Maxime Chamoux, journaliste pour Society, qui spoile Belgique-Égypte ! Sans surprise ou presque, la bande dessinée Tintin est mentionnée plus que de raison.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So Foot. Il y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

En direct : Belgique - Égypte (0-0)

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