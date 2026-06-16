Belgique-Égypte, c’est mieux que Camping

Bah alors, on n’attend pas la Belgique ? Alors oui, Camping est un classique du cinéma d’auteur français. Franck Dubosc, Gérard Lanvin ou encore Mathilde Seigner, on a là le gratin du grand écran hexagonal. Et ce lundi soir, le film réalisé par Fabien Onteniente a rassemblé 1 712 000 personnes devant la petite lucarne et TF1. Sauf que le cinéma, c’est bien. Mais le foot, c’est mieux.

24,5 % des parts d’audience pour Belgique-Égypte

Avec 24,5 % des parts d’audience, le match Belgique-Égypte a été regardé par 4 125 000 d’amateurs du ballon rond, soit plus du double de Camping, en faisant le programme le plus suivi de ce lundi soir, d’après Toute la télé. En vrai, son principal adversaire, c’était Meurtres au paradis sur France 2, qui a comptabilisé 2 670 000 de spectateurs.

Petit conseil à toutes les chaînes de télé pour ce mardi soir : annulez vos programmes, les Bleus vont tout prendre.

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