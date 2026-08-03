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Edin Džeko jouera en Bundesliga avec Schalke 04

JD
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Edin Džeko jouera en Bundesliga avec Schalke 04

Il est de retour ! « Idemo Schalke! » (Allez Schalke!) C’est en sirotant un petit café bosnien préparé dans le vestiaire par son compatriote Nikola Katić qu’Edin Džeko a annoncé ce lundi la prolongation de son bail à Schalke 04. Le vétéran (40 ans) a paraphé un contrat d’une saison supplémentaire à Gelsenkirchen et reverra donc la Bundesliga, 15 ans après l’avoir quittée.

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Juste récompense

Pour le désormais ex-capitaine bosnien qui a tiré sa révérence international après le dernier Mondial, cette prolongation vient récompenser une contribution XXL au club de la Ruhr. Arrivé au dernier mercato d’hiver, Džeko a planté six buts et délivré trois assists en onze rencontres, faisant de lui l’un des acteurs majeurs de la remontée de Schalke dans l’élite, trois ans après la dernière relégation des Königsblauen.

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JD

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