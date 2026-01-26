S’abonner au mag
Edin Džeko commence son aventure à Schalke avec un record

Edin Džeko commence son aventure à Schalke avec un record

Un dernier printemps ? Seulement trois jours après sa présentation officielle, Edin Džeko a déjà trouvé le chemin des filets pour Schalke 04, établissant ainsi un record en 2. Bundesliga : du haut de ses 39 ans et 314 jours, jamais un buteur n’avait été aussi âgé dans l’histoire de la ligue.

Le soulagement en dernière minute

Lorsque Džeko est entré à la 67e minute du match contre Kaiserslautern, alors que Schalke était mené 0-1, tous les supporters espéraient un but de l’attaquant expérimenté. Mais ce que le Bosnien a d’abord dû encaisser, c’est le but d’Ivan Prtajin à la 84e minute, portant le score à 0-2. Schalke semblait alors tout proche d’une nouvelle défaite, mais trois minutes plus tard, l’ex-attaquant de Wolfsburg réduisait l’écart à 1-2. Pour couronner le tout, le capitaine des Knappen, Kenan Karaman, a inscrit le but de l’égalisation (2-2) à la 90e minute. Schalke a sauvé sa soirée.

