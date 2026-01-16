S’abonner au mag

Edin Džeko sur les tablettes du Paris FC ?

Le Paris FC vise un grand buteur européen

Un vieux renard en approche de la capitale française ? À la recherche de renforts au poste d’avant-centre, le Paris FC aurait pris contact avec Edin Džeko, selon L’Équipe.

Dès le début du mercato, le club de la capitale avait fait du recrutement d’un nouvel attaquant une priorité. Mais les pistes explorées jusqu’ici n’ont pas pu être concrétisées, si bien que le regard des dirigeants parisiens se tournerait vers le joueur de 39 ans. Le Bosnien n’a rejoint la Fiorentina que l’été dernier, après deux saisons passées à Fenerbahçe, mais il peine pour l’instant à s’imposer en Toscane.

À Florence, Džeko vit une saison à oublier

Lors de son arrivée à Florence, les espoirs étaient grands de voir l’ancienne star retrouver son meilleur niveau en Italie. Et pour cause : lors de ses passages à l’Inter Milan et à l’AS Rome, Džeko avait su briller. Lors de la saison 2016-2017, il avait même terminé meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations. Cette saison, en revanche, le vétéran est très peu utilisé et n’a encore inscrit aucun but en championnat sous les couleurs florentines.

Si jamais il veut montrer à Paul Pogba ce qu’est un vrai come-back, il peut venir faire un tour à la capitale.

