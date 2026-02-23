Kombouaré au PFC, un drôle de Paris

Au lendemain d'un match nul à Toulouse (1-1), synonyme de sixième match de rang sans victoire, le Paris FC a fait le choix de se séparer de Stéphane Gilli et a dans la foulée officialisé l'arrivée d'Antoine Kombouaré. De quoi soulever quelques interrogations autour du projet parisien et de la direction que celui-ci prend.

Le couperet est tombé dans l’après-midi, ce dimanche : la Ligue 1 a vu un huitième entraîneur perdre son emploi depuis le début de l’exercice en cours. Cette fois, c’est Stéphane Gilli qui a été mis sur la touche par le Paris FC, au lendemain d’un match nul à Toulouse (1-1) et surtout d’un sixième match consécutif sans succès pour le deuxième club de la capitale. Un renvoi qui pose de multiples questions, et en attendant d’avoir toutes les réponses, qui permet aussi à Antoine Kombouaré de retrouver un poste dans l’élite du football français, lui qui va devoir, une nouvelle fois, jouer le rôle du pompier.

Des interrogations légitimes

Il y a eu beaucoup de spéculations, l’été dernier, quant au nouveau projet du PFC et à la tournure que pourrait prendre cette année pilote en Ligue 1. Certains voyaient le club dirigé par la famille Arnault jouer les troubles-fêtes en haut de tableau, d’autres prédisaient une place dans le ventre mou, et les plus prudents estimaient qu’un maintien serait déjà une saison réussie. Au bout de vingt-trois journées et donc un peu plus de deux tiers de la saison derrière nous, force est de constater que la vérité se trouve entre le deuxième et le troisième scénario cité. Le Paris FC est 15e, à six point de la ligne de flottaison. L’Europe sera trop loin, le milieu de tableau reste envisageable (et envisagé) et les trois dernières places semblent promises à Auxerre, Nantes et Metz. Pour autant, les questionnements autour du projet actuel semblent légitimes.

Pourquoi virer Gilli maintenant (la décision de son éviction aurait même été prise après la lourde défaite parisienne face à Lens (0-5) selon les informations du Parisien) et pas en fin de saison ? Où veut vraiment aller le PFC ? Surtout, le choix d’Antoine Kombouaré interroge – n’enlevons rien au Kanak, qui a l’habitude de décrocher son téléphone à cette période de l’année, où les clubs du bas de tableau l’appellent bien volontiers pour demander un coup de main -, tant on aurait pu imaginer les propriétaires vouloir sortir du chapeau un entraîneur sorti de la filière Red Bull.

Y’avait-il vraiment le feu pour appeler le « pompier » Kombouaré ?

Toujours selon Le Parisien, les premiers doutes autour de Gilli sont apparus dans les têtes des décideurs il y a plusieurs semaines déjà. Certains résultats les ont alarmés, en plus d’une baisse significative du niveau de jeu et de dissonances autour de pistes lors du mercato hivernal. D’autant plus étonnant qu’un deal était convenu depuis plusieurs mois : celui d’une prolongation automatique d’un an pour Gilli, qui était sous contrat jusqu’en 2027, en cas de maintien en Ligue 1. Cela n’arrivera pas.

À la surprise générale, Kombouaré, qui reprend du service neuf mois après son débarquement du FC Nantes, et alors qu’il était en convalescence ces dernières semaines après une opération du genou. L’ancien entraîneur du PSG a finalement accepté l’offre sur la table et de traverser la rue, alors qu’il avait plutôt en tête de reprendre une sélection nationale ou de découvrir l’Angleterre. Drôle de choix, donc, de la part des dirigeants parisiens, qui doivent réellement craindre la menace de la relégation et ont donc fait appel à celui qui a déjà joué à quatre reprises le rôle du coach appelé en milieu de saison pour sauver un club et qui y est parvenu à trois reprises (Dijon en 2019, Nantes en 2021 et en 2024). Il faudra attendre mercredi, jour de présentation annoncé pour Kombouaré au PFC, pour en savoir un peu plus sur les réelles intentions de la famille Arnault sur les prochains mois à venir.

