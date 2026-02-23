Quand Diego Moreira chambre l’OL

Belle petite revanche. À la suite de la victoire de Strasbourg sur l’Olympique lyonnais en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (3-1), Diego Moreira s’est lâché sur son ancien club. Passé dans le club rhodanien lors de la saison 2023-2024, l’international belge, qui n’a joué que 9 petits matchs avec l’OL, a lâché : « Là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici, j’ai marqué. Tu captes ? »

Diego Moreira tacle l'OL et ses anciens supporters ? 👀⚔️ Sur la story d'Emanuel Emegha, on l'entend dire : « Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j'ai marqué. Tu captes ? » En bonus, le crack belge a balancé un "JUSTICE DE DIEU" en story sur son compte Snapchat… pic.twitter.com/fIt6warYGm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 22, 2026

Jeunes et orgueilleux

Auteur d’une passe décisive puis du deuxième but de la partie sur une frappe lointaine, Moreira, logiquement désigné homme du match, a également pris en photo son trophée avec le texte suivant : « La justice de Dieu, Dieu est grand ». Des piques qui rappellent les nombreux chambrages d’Emmanuel Emegha. Grâce à leur victoire sur Lyon, qui restait sur 13 victoires d’affilée, les hommes de Gary O’Neil regoûtent au succès après deux matchs sans victoire et reviennent à trois longueurs de Lille et de Rennes, respectivement 4e et 5e du championnat.

Elle promet d’être palpitante, cette course à l’Europe.

Les tops et les flops de Strasbourg-OL