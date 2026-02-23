S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J23
  • Strasbourg-Lyon (3-1)

Quand Diego Moreira chambre l’OL

TM
29 Réactions
Quand Diego Moreira chambre l’OL

Belle petite revanche. À la suite de la victoire de Strasbourg sur l’Olympique lyonnais en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (3-1), Diego Moreira s’est lâché sur son ancien club. Passé dans le club rhodanien lors de la saison 2023-2024, l’international belge, qui n’a joué que 9 petits matchs avec l’OL, a lâché : «  Là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici, j’ai marqué. Tu captes ?  »

Jeunes et orgueilleux

Auteur d’une passe décisive puis du deuxième but de la partie sur une frappe lointaine, Moreira, logiquement désigné homme du match, a également pris en photo son trophée avec le texte suivant : «  La justice de Dieu, Dieu est grand ». Des piques qui rappellent les nombreux chambrages d’Emmanuel Emegha. Grâce à leur victoire sur Lyon, qui restait sur 13 victoires d’affilée, les hommes de Gary O’Neil regoûtent au succès après deux matchs sans victoire et reviennent à trois longueurs de Lille et de Rennes, respectivement 4e et 5e du championnat. 

Elle promet d’être palpitante, cette course à l’Europe.

Les tops et les flops de Strasbourg-OL

TM

À lire aussi
31
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)
  • Ligue 1
  • J23
  • Strasbourg-OL
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.