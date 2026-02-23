S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Wolverhampton

L’identité des auteurs de messages racistes envers Tolu Arokodare divulguée par Wolverhampton

Le foot peut rendre fou, et surtout très bête. L’attaquant de Wolverhampton Tolu Arokodare a été victime de messages racistes après la défaite de son équipe face à Crystal Palace ce dimanche (1-0). La raison, et ça ne devrait pas en être une, est un penalty manqué par le joueur nigérian juste avant la mi-temps alors que le score était de 0-0. Evann Guessand a finalement donné la victoire aux Eagles à la 90e.

Après le match, Arokodare a reçu une flopée de messages à caractère raciste sur Instagram : des emojis singe, des insultes et des propos homophobes… Des messages insensés que le club a décidé de divulguer dans un post Instagram. « Le racisme n’a pas sa place, ni dans le football, ni en ligne, ni ailleurs dans la société. Nous condamnons fermement ce comportement odieux et illégal. […] Tolu bénéficie de notre soutien total et inconditionnel. Aucun joueur ne devrait être exposé à une telle haine simplement parce qu’il fait son travail. Nous le soutenons pleinement, ainsi que tous les footballeurs qui doivent endurer ce type d’insultes provenant de comptes anonymes qui semblent pouvoir agir en toute impunité », déclare Wolverhampton.

La semaine de la honte

Plus tôt dans la semaine, l’affaire Vinícius-Prestianni a énormément fait parler, poussant chacun à donner son avis et, parfois, de manière catastrophique. Toujours en Premier League, le joueur de Sunderland Romaine Mundle a également été victime d’injures raciales après la défaite de son équipe contre Fulham (1-3). Le club travaille pour identifier les responsables.

Facile d’insulter derrière un écran. Pas sûr que ces mêmes personnes oseraient le faire en face d’Arokodare et son 1,97 m.

Liverpool s’en sort miraculeusement grâce à Alexis Mac Allister, Fulham renoue avec la victoire, Wolverhampton continue de couler

