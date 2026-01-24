S’abonner au mag
  • Premier League
  • J23
  • Manchester City-Wolverhampton (2-0)

Manchester City rebondit face à Wolverhampton

  Manchester City 2-0 Wolverhampton

Buts : Marmoush (6ᵉ) et Semenyo (45ᵉ+2)

Enfin un peu d’air. En quête d’un rachat après deux défaites consécutives (TCC), Manchester City s’est rassuré en dominant la lanterne rouge de la Premier League, Wolverhampton. Très rapidement, les hommes de Pep Guardiola se sont rendu la tâche facile. Sur un centre fort de Matheus Nunes de la surface, Omar Marmoush surgit pour faire trembler les filets et permettre aux siens de prendre les commandes de la partie (1-0). Son premier but en championnat cette saison.

Au tour de Semenyo de briller

C’est ensuite au tour des recrues de s’illustrer. Outre l’excellente prestation de Marc Guehi en défense centrale, c’est Antoine Semenyo qui va permettre aux Skyblues de faire le break. Sur un service de Bernardo Silva, l’ancienne pépite de Bournemouth réussit un contrôle parfait avant d’armer du pied gauche et de battre Jose Sa juste avant la fin de la première mi-temps (45e+2). Malgré un réveil lors du second acte, les Wolves n’arriveront pas à réduire l’écart et signent un 17ᵉ revers cette saison. De son côté, City revient provisoirement à quatre points d’Arsenal. La machine est relancée !

Les autres résultats

  West Ham 3-1 Sunderland

  Burnley 2-2 Tottenham

  Fulham 2-1 Brighton

Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

