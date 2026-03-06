Plus de dix ans de prison requis contre Rafa Mir, accusé de viol et de coups et blessures

Avant-centre espagnol d’Elche, Rafa Mir fait l’objet d’une enquête pour viol depuis septembre 2024. Ce vendredi, le ministère public espagnol a requis à l’encontre du joueur neuf ans de prison ferme pour agression sexuelle aggravée, ainsi que 18 mois supplémentaires pour coup et blessures.

Comme le rapporte le quotidien régional Las Provincias, les faits se seraient déroulés au domicile de l’attaquant, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024, après un match de Valence, club où il évoluait alors. La victime, une jeune femme de 21 ans rencontrée dans une discothèque plus tôt dans la soirée, aurait subi deux pénétrations digitales non consenties. Un récit qu’elle a toujours maintenu auprès des enquêteurs.

Une indemnisation de 64 000 euros pour la victime

Au-delà de cette lourde peine de prison, le joueur de 28 ans se verrait interdit de communiquer avec la plaignante et de l’approcher à moins de 500 mètres, et ce pendant treize ans. À titre de dommage et intérêts, Rafa Mir devrait également lui verser une indemnité de 64 000 euros : outre une contusion au bras droit, la jeune femme souffre depuis l’agression d’un « trouble de l’adaptation caractérisé par de l’anxiété et un état dépressif », selon l’acte d’accusation.

Le buteur d’Elche est également visé par une enquête pour propos racistes, qu’il aurait tenus pendant une rencontre face à l’Espanyol Barcelone dimanche 1er mars.

Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir