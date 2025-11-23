Le Real cale à Elche et perd de l’avance sur le Barça

Elche 2-2 Real Madrid

Buts : Febas (53e) et A. Rodríguez (84e) pour les Franjiverdes // Huijsen (78e) et Bellingham (87e) pour le Real Madrid

Expulsion : Chust (90e+6) pour Elche

Lionel Messi est passé par là…

Ça coince pour le Real Madrid, accroché ce dimanche soir à Elche (2-2). Co-leaders avec un match en moins avant le coup d’envoi, les Madrilènes pouvaient prendre trois points d’avance sur le FC Barcelone en gagnant chez le quinzième de Liga. Ce n’est pas chose faite pour les hommes de Xabi Alonso, accrochés et menés deux fois par leur adversaire du jour puis sauvés par l’égalisation de Jude Bellingham sur un service de Kylian Mbappé.

Le duel habituel

Un deuxième nul en deux matchs de championnat pour Madrid, qui n’a plus gagné depuis trois rencontres toutes compétitions confondues. De ce fait, le Real n’a plus qu’une seule unité d’avance sur le Barça, facile gagnant de l’Athletic Club ce samedi (4-0). Ce qui confirme encore une fois que le duel Madrid-Barcelone est reparti de plus belle cette saison, malgré Villarreal et l’Atlético de Madrid qui s’accrochent derrière.

À venir : un déplacement pas si évident à l’Olympiakos, dans la folie grecque.

