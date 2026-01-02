Roberto De Zerbi vole au secours de Pierre-Emerick Aubameyang

Quand tout va mal, il reste Roberto De Zerbi.

C’est en tout cas le message envoyé par le coach marseillais ce vendredi en conférence de presse, en prenant la défense de son poulain, Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement sous le feu des critiques avec son équipe nationale : « Les critiques viennent du Gabon, nous on ne l’a jamais critiqué. Au delà du joueur exceptionnel qu’il est, on ne peut pas critiquer la personne qu’il est. »

Aubameyang sur le terrain dimanche face à Nantes ?

L’entraîneur italien est ensuite revenu sur son état physique, un pépin à la cuisse gauche, également gros sujet de discorde avec la sélection gabonaise : « On avait envoyé un kiné pour qu’il puisse le soigner au Gabon », avance-t-il, avant de se montrer rassurant, garantissant qu’il « est à 100% » et « pourrait jouer dimanche » face à Nantes.

Auteur d’une Coupe d’Afrique des nations 2025 de piètre qualité (trois défaites en trois matchs), le Gabon avait annoncé mercredi un large remaniement de l’équipe nationale. Le capitaine Aubameyang et son coéquipier Bruno Ecuele Manga ont ainsi été mis à l’écart de la sélection sur décision gouvernementale.

« Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide […] la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », avait déclaré le ministre des Sports du pays.

