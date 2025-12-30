Fin du bras de fer entre le Gabon et l’OM pour Aubameyang

Retour à l’envoyeur.

Il y a deux jours, Pierre-Emerick Aubameyang était au cœur d’un bras de fer entre le Gabon et l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, rideau. Touché à la cuisse gauche après le match face au Mozambique, le capitaine des Panthères du Gabon est officiellement forfait pour le dernier match contre la Côte d’Ivoire. Les examens ont confirmé une gêne persistante, et avec une élimination déjà actée, le staff gabonais a fini par lever le pied.

Fin de CAN… et peut-être plus

En concertation avec Marseille, Aubameyang est libéré et rentre poursuivre les soins avec son club. Une décision logique, mais qui laisse un petit goût particulier. À 36 ans, cette CAN écourtée pourrait bien être la dernière du capitaine gabonais.

Pas d’annonce officielle, pas de sortie en fanfare. Juste un dernier match manqué, et un départ discret. Après les mots forts, les piques et les désaccords publics, la fin se fait sans bruit. Peut-être à l’image d’une aventure internationale qui touche doucement à sa fin.

